Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi.

12.08.2025 11:37:350
Paylaş Tweet Paylaş
Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "Altına tarife uygulanmayacak" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması, geçen hafta, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında olduğunu ortaya koymasının ardından geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığının ortaya çıkması, altın piyasalarında endişelere neden olmuştu.

ABD basınında, Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı belirtilmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yorum Yaz