Kaleseramik'te ihracat direktörlüğüne atama

56 milyon metrekare üretim kapasitesiyle Türkiye’de 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci seramik kaplama malzemesi üreticisi Kaleseramik; stratejik bir alan olarak gördüğü ihracat faaliyetlerinin başına, 2015 yılından bu yana şirket bünyesinde Amerika ve Avrupa bölgelerinden sorumlu olarak İhracat Müdürlüğü görevini yürüten Kerem İdemen’i İhracat Direktörü olarak atadı.

2006 yılından bu yana seramik sektöründe önemli şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunan İdemen, Kaleseramik İhracat Müdürü olarak Kaleseramik bünyesinde görev yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden mezun olan Kerem İdemen, Executive MBA Yüksek Lisans eğitimini Cardiff ve Bahçeşehir Üniversitelerinde tamamladı.

ABD’deki Silikon Vadisi’nde Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi’nin yanı sıra Marka Yönetimi, B2B Ürün ve İçerik Pazarlama, İş Araştırması ve Karar Verme, Dijital Pazarlama ve Kullanıcı Kazanımı, Entegre Yönetim, Yönetimsel Ekonomi, Pazarlama Yönetimi ve Liderlik Gelişimi Programı gibi farklı alanlarda kurs ve sertifika sahibi olan İdemen, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki Mentor Grubu üyesidir. Daha etkili, özgün liderler yetiştirme amacı ile Harvard Business School çatısı altında açılan Lider Gelişim Programına devam etmektedir.

İş hayatına 2006 yılında başlayan İdemen, 2006-2010 yılları arasında Silverline Ankastre bünyesinde İstanbul ve Köln’de İhracat Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Eczacıbaşı Vitra’nın Türkiye, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki faaliyetlerinde İhracat Bölge Yöneticisi olarak görev yaptı.

2015 yılında Kale Ailesi’ne katılarak, Kaleseramik İhracat Müdürü göreviyle şirketin Avrupa ve Amerika’daki faaliyetlerini yürüten İdemen, müşteri yönetiminin çeşitli seviyelerinde KPI'ları izleme ve iş büyümesini desteklemeye dönük uyguladığı politikalarla öne çıktı.