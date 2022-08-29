Kamu Gözetimi Kurumundan bağımsız denetçi sınavı

Kurumun ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.

Sınav müracaatları 12 Eylül'de başlayıp 26 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Müracaatlar, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri ve saati, 12 Kasım'daki sınavdan en az 15 gün önce KGK'nin internet sitesinden duyurulacak.