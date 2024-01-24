Kamu ihalelerinde parasal limitler artırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.

24.01.2024 09:27:510
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Kamu ihalelerinde parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi. Tebliğ, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.


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