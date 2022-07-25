Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 78,1 oldu.

25.07.2022 10:25:000
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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.733 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 78,2'ye çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 78,1 oldu.

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