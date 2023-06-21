Kapasite kullanım oranında sınırlı bir artış oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,8 seviyesine çıktı.

21.06.2023 12:10:390
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Kapasite kullanım oranında sınırlı bir artış oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 76,8'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 76,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar                     2022                        2023

Ocak                     77,6                          75,3

Şubat                    76,6                          75,2

Mart                      77,3                          73,5

Nisan                     77,8                         75,4

Mayıs                     78,0                         76

Haziran                  77,6                         76,8

Temmuz                 78,2

Ağustos                   76,7

Eylül                         77,4

Ekim                         76,9

Kasım                       75,9

Aralık                        76,5




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