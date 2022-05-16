Kâr marjları düşüyor: Kimler tehdit altında?

Yani kâr, uzun zamandır aslanın ağzında. Pandemi bazı sektörlerde işi iyice zorlaştırdı. Ayrıca iki yıldır devam eden pandemi koşulları, tedarik zincirindeki bozulma, emtia fiyatlarındaki artış bu trendi destekledi.

Ülke ekonomisindeki tablo ve Rusya-Ukrayna savaşı da kârda dengeyi iyice bozdu. Bazı sektörler tek haneye inerken bazıları zarar yazmaya başladı.

Bu noktada esas soru, “Kâr marjı daha ne kadar düşebilir, şirketler daha ne kadar fedakarlık yapabilir?” oldu.

Capital Nisan 2022 sayısında, en önemli 21 sektörü araştırdı. Araştırmaya katılan 21 sektörden 16’sında yetkililer, “Kârda artık daha fazla fedakarlık yapamayız” dedi. Özetle önemli sektörlerde kârda yolun sonu göründü.

Akaryakıt, makine, plastik, mobilya gibi sektörlerde kâr oranı düştü, hatta otomobilde yüzde 2’lere indi. Pandeminin en olumsuz etkilediği havayolu taşımacılığında ise yetkililer, “Zarar ediyoruz” diyor.

KİMLER TEHDİT ALTINDA?

Kârdaki düşüş her sektörde her ölçekten şirketi tehdit ediyor. Ancak bazı sektörlerde farklı ölçek ve yapılarda bu tehdit daha yıkıcı olabiliyor. Otomotiv sektöründen bir yönetici, düşen kârın ölçek ekonomisi düşük olan herkesi olumsuz etkilediğini söylüyor. “Maliyet artışlarını karşılamak çok zorlaştı. Satış hacmi de düşünce kârlılık imkansızlaşıyor. Araç fiyatları bir yıl içinde yüzde 100 arttı. Kimsenin sermayesi eskisi gibi stok taşımayı kaldırmıyor” diyor.

Bazı sektörlerde küçük ölçekli şirketler mevcut marjlarla iş yapamayıp pazardan çekiliyor.

Özellikle TL’deki değer kaybının, son 3 yılda açık pozisyon taşıyan şirketlerin mali yapılarını aşırı derecede bozduğu ifade ediliyor. Döviz borcu olan ve işletme sermayeleri yetersiz şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi giderek zorlaşıyor diyor.

Tüm şirketler kâr marjlarını sağlıklı bir noktada tutmak için mücadele veriyor. Hatta kâra bakışlarını değiştiriyorlar.

Örneğin mobilya sektörü ihracata odaklanırken makine sektörü özellikli işleri artırmaya, satışlarda bir miktar peşinatla çalışmaya yöneldi.

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