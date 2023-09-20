Kâr oranları düşerken… İş insanları hangi kritik veriye bakıyor?

İş insanlarının “Rekabetçiliğimiz zayıflıyor” serzenişleri haksız değil. Bunu gösteren en kritik veri de sektörlerin brüt kâr marjı...

20.09.2023 16:06:190
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Kâr oranları düşerken… İş insanları hangi kritik veriye bakıyor?

Beyaz eşyadan mobilyaya, çelikten çimentoya pek çok sektör uluslararası rakiplerine kıyasla daha düşük kâr marjlarıyla faaliyet gösteriyor. Araştırmamız da bunu doğruluyor ve katılan 21 sektörden 15’i kârlılıkta dünyanın gerisinden geliyor. 

Capital Ağustos 2023 sayısından

Özellikle artan maliyetler, yüksek enflasyon, kurda yaşanan dengesizlikler, fiyat odaklı rekabet, teknoloji ve katma değerli üretimde çok yol alamamak sektörleri kârlılıkta zorluyor. Yetkililer, yakın zamanda önlem alınmazsa tablonun daha da kötüleşmesinden endişe ediyor.

Şirketlerin satışlarıyla satışların maliyeti arasındaki farkı temsil eden brüt kâr marjı, şirketlerin ve sektörlerin rekabet gücünü gösteren kritik veri olarak kabul ediliyor. Son dönemde hem küresel ekonomide hem Türkiye’de yaşanan sorunların sektörlerin kâr marjını, dolayısıyla rekabet gücünü zayıflattığı dikkat çekiyor. Örneğin çelik sektörü bu sorunu en ağır yaşayanlardan biri. Pandemi öncesi yıllık 40 milyon tonun üzerine çıkan Türkiye çelik üretimi, şu an 20-25 milyon tonlarda. Kârlılıklar da yüzde 3-4’lere gerilemiş durumda. Rakip pazarlarda üreticilerin yüzde 12-14 kâr marjıyla faaliyet gösteriyor olması da rekabet gücündeki kaybı ortaya koyuyor. Sektörün önde gelen ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir patronu, “Özellikle Çinli ve Hintli üreticilerin haksız rekabeti nedeniyle pazarda kâr marjları yüzde 50 geriledi” diyor.

Nedenler farklı olsa da birçok sektörde tablo benzer. Mobilya, makine, otomotiv yan sanayi, tekstil, plastik ve çimentoda kâr marjları, gelişmiş pazarlardaki rakiplerin altında seyrediyor. Üstelik pek çok sektörde kâr marjlarının bu yıl biraz daha düşmesi bekleniyor.

* ARAŞTIRMANIN DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



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