Kärcher Türkiye, Güney Avrupa lideri oldu

Küresel temizlik teknolojileri şirketlerinden Kärcher, pandemi sonrası değişen tüketici beklentilerini doğru analiz ederek; genişleyen ürün gamı ve marka yatırımları sayesinde büyük bir ivme kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Kärcher Türkiye 2022 yılına kıyasla Euro bazında %140’ın üzerinde büyüme kaydederek hem ev tipi ürünlerde hem de profesyonel kanalda etkileyici bir performans sergiledi. Kärcher Türkiye, 2024 yılında ev tipi ürün grubunda ise bir önceki yıla kıyasla Euro bazında %75’e varan bir büyüme gerçekleştirdi. Kärcher’in küresel yapılanmasında, Almanya’daki güçlü merkez ile koordineli çalışan etkin bölgesel yapılar bulunuyor. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güney Avrupa bölgesi; İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Yunanistan’ı kapsıyor. Kärcher Türkiye, 2024 yılı büyüme rakamları itibarıyla, bölgesindeki diğer güçlü ülkeleri geride bırakarak Güney Avrupa bölgesinin lideri konumuna yükseldi.

Buharlı Temizleyiciler ve Cam Temizleme Makineleri Öne Çıktı

Kärcher Türkiye için 2024 yılı, özellikle buharlı temizleme kategorisinde dikkat çekici bir büyümeyle öne çıktı. Kärcher buharlı temizleyiciler, %200’den fazla büyüme oranına ulaşırken cam temizleme makineleri de %100’ün üzerinde büyüme göstererek başarıya önemli bir katkı sağladı.

Euromonitor International’ın “Türkiye’de Tüketici Değerleri ve Davranışları” raporuna göre, Türk tüketicileri hijyen konusuna giderek daha fazla önem verirken, temizlik işlerine daha az zaman ayırmayı tercih ediyor. Bu nedenle yüksek performanslı ve hayatı kolaylaştıran ürünlere olan talep artıyor. Kärcher’in 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği Halı-Koltuk Yıkama Tüketici İçgörü Araştırması’na göre ise Türk tüketicilerinin %26’sı ayda bir, %23’ü 2-3 haftada bir koltuklarını yıkıyor. Halılarda ise tüketicilerin %25’i ayda bir yıkama yaparken, %20’si her hafta temizleme işlemi gerçekleştiriyor.

Kärcher, inovasyon alanındaki çalışmalarını, lansmanı yapılacak yeni profesyonel otonom temizlik robot ailesi KİRA ile sürdürüyor. KİRA ürün ailesi; özellikle endüstriyel tesisler, hastaneler, lojistik merkezleri vb. alanlar için ideal temizlik çözümleri sunuyor.

“2025 yılında Euro bazında en az %15 büyüme hedefliyoruz”

Hijyen beklentilerinin ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi, temizlik sektörünü yeniden şekillendirirken, Kärcher Türkiye bu dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen “Altyapı ve personel yatırımlarımıza hız kesmeden devam edip, marka yatırımlarımızı artırarak 2025 yılında Euro bazında en az %15 büyüme hedefliyoruz. Lider konumumuzu daha da güçlendirirken, inovatif ürünlerimizle sektörde dönüşüm yaratmayı sürdüreceğiz.” diyor.