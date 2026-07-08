Borsa İstanbul’da gong Golda Gıda için çaldı

Makarnadan una, irmikten bakliyata, bisküviden gofrete kadar geniş ürün yelpazesi ile Anadolu buğdayının lezzetini sofralarımıza taşıyan Bera Holding iştiraki Golda Gıda, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı. Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde, 1-2 Temmuz’da gerçekleşen halka arzını başarıyla tamamlayan şirket, GOLDA koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Elvan, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Telat Seher, Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Golda Gıda; köklü birikimi ve yüksek üretim kapasitesiyle, ülkemiz gıda arzı güvenliğinde önemli bir role sahiptir. Modern üretim tesisiyle ve ihracatıyla ülke ekonomisine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, sermaye yapısını daha da güçlendirecek ve böylece küresel ölçekteki yerini sağlamlaştıracaktır. Başarılı faaliyetlerinden dolayı Golda Gıda’yı tebrik ediyorum. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Golda Gıda’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

“Küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz”

Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, “Yaklaşık 30 yıllık üretim tecrübemizle Karaman'da oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısını bugün sermaye piyasalarının desteğiyle daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da yerini almasını, yalnızca şirketimiz için değil, Anadolu'da üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan şirketlerin sermaye piyasalarında daha güçlü temsil edilmesi adına da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu yolculuğun, bölgemizden daha fazla üretim şirketinin kurumsallaşmasına ve sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka arzla beraber Golda Gıda’nın üretim kapasitesini artıracak, modernizasyon yatırımlarını hızlandıracak ve operasyonel verimliliği daha da güçlendireceğiz. Yüksek katma değerli ürünlere odaklanan şirketimizin, ürün portföyünü genişleterek mevcut ihracat pazarlarındaki etkinliğini artıracağına ve yeni pazarlara açılarak küresel ölçekte büyümesini sürdüreceğine inancım tam" dedi.

“Golda Gıda’nın hem yatırımcılara hem de ülke ekonomisine uzun vadeli değer yaratacağına gönülden inanıyoruz”

Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, “Misyon Bank ve Gedik Yatırım olarak, gıda sektöründeki üretim gücü, kalite odaklı yaklaşımı, ihracat ağırlıklı faaliyet yapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Golda Gıda’nın halka arzına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Toplam yaklaşık 805 milyon TL değerindeki bu halka arzda, yatırımcılardan gelen yaklaşık 1,8 milyar TL’lik talep hem markaya hem de sürdürülebilir bir geleceğe duyulan güveni açıkça göstermektedir. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, toplam talep, satışa sunulan adedin 2,2 katı olarak gerçekleşmiş, yatırımcılardan toplamda 760.095 adet emir iletilmiştir. Dağıtım sonucunda 749.674 yatırımcıya 87.449.998 TL nominal değerli payların satışı ve dağıtımı başarıyla tamamlanmıştır. Bu yüksek ilgi, bir yandan yatırımcıların sürdürülebilir iş modellerine duyduğu güveni yansıtırken, diğer yandan da Golda Gıda’nın gelecek vizyonunun ne kadar güçlü bir temele dayandığını göstermektedir. Elde edilecek gelirlerin büyük kısmının şirketin büyüme yatırımlarında kullanılacak olması, Golda Gıda’nın üretim kapasitesini, operasyonel gücünü ve sektördeki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecektir. Bugün borsada işlem görmeye başlayan Golda Gıda’nın, kaliteli ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ve vizyonuyla hem yatırımcılarına hem de ülkemiz ekonomisine uzun vadeli değer yaratacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Mevcut piyasa koşullarının halka arzların yeniden başlaması için giderek daha elverişli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Cerit, şöyle konuştu:

“Misyon Bank ve Gedik Yatırım olarak, sermaye piyasalarının sadece finansal değil, çevresel ve toplumsal değer üretiminin de merkezinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sürdürülebilir büyüme vizyonuna sahip şirketlerin borsaya kazandırılmasını ülkemiz adına stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Misyon Bank’ın sermaye piyasalarına yönelik güçlü uzmanlığı, yenilikçi finansman çözümleri geliştirme kabiliyeti ve kurumlar arası etkin koordinasyon yetkinliği ile Gedik Yatırım’ın 35 yıllık sermaye piyasaları tecrübesi, Golda Gıda halka arz sürecinde uzun vadeli değer yaratma hedefimizi destekleyen güçlü bir iş birliğine dönüştü. Böylece Misyon Bankın 2026 yılı ilk halka arzını kutluyor, Gedik Yatırımın 2011 yılından bu yana konsorsiyum lideri, eş lideri ya da üyesi olarak görev aldığı toplam 33 halka arza bir yenisini daha ekliyoruz. Halka arzlar, sadece finansman sağlamanın değil, aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşma, büyüme ve uluslararası rekabet gücü kazanma süreçlerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında üretim yapan, istihdam yaratan, değer üreten şirketleri sermaye piyasalarına kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”