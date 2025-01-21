Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın faciası: Can kaybı 76'a yükseldi

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece yarısı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın yaklaşık 10 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Son açıklamaya göre yangında can kaybı 76'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

SON DURUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini, olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kimlikleri tespit edilen 52 kişiden 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri Verdi:



Bugün sabah 03.27'de, bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye, su tankerleri her türlü olması gereken ekipman ve insan kaynaklarıyla beraber yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. 76 canımızla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu’da 52 naaş, aileleriyle kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”



GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ



Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız, başsavcılığın belirlemiş olduğu bilirkişi ihmal, kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar” diye konuştu.



‘AFAD YARIN SON TARAMALARINI YAPACAK’



AFAD’ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü, acı hissediyoruz” dedi.



‘SORULARIN TAMAMI YANITINI BULACAK’



Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı’nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. İdari tahkikatla ilgili neticiye paylaştığımız zaman soruların tamamı yanıtını bulacak. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak” diye konuştu.



GÜN İÇİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Bakan Memişoğlu: Yaralılardan 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yangının yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayla ilgili büyük üzüntü ve acı yaşadıklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, şunları söyledi:

"51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

Sağlık Bakanlığından otel yangınında yaralananların durumuna ilişkin açıklama da "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." denildi.

4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından, yangın kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

6 cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."

Fenerbahçe'nin genç yüzücüsü Vedia Nil Apak, yaşamını yitirdi

Fenerbahçe Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası değerli kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 katlı Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi. Otelin üst katlarında devam eden yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti. Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi. Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.