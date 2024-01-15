Katar, Kızıldeniz'den LNG sevkiyatını durdurdu

Gemi takip verilerine göre, Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide doğru ilerleyen Katar tarafından işletilen 5 sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Cuma gününden bu yana durduruldu.

15.01.2024 10:12:040
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Katar, Kızıldeniz'den LNG sevkiyatını durdurdu

ABD öncülüğünde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarının hayati önem taşıyan Kızıldeniz rotasında riskleri arttırmasının ardından Katar'ın Bab el-Mendeb Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğalgaz tankerleri göndermeyi durdurduğu bildirildi.

Gemi takip verilerine göre, Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide doğru ilerleyen Katar tarafından işletilen 5 sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Cuma gününden bu yana durduruldu. Üç tanker Umman açıklarında, biri Kızıldeniz'de, diğeri ise Akdeniz'de Süveyş Kanalı yakınlarında durakladı.

Husiler Kasım ayı ortasında gemileri taciz etmeye başladıklarından beri gaz taşıyan hiçbir gemiye saldırmadı ancak Katar'ın geçitten geçme konusundaki isteksizliği, ABD öncülüğündeki saldırıların ardından risklerdeki keskin artışı vurguluyor.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar, Avrupa'ya yakıt göndermek için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmaya devam eden az sayıda gaz tedarikçilerinden biriydi. Çoğu LNG ihracatcısı daha uzun rotaları kullanmayı tercih ediyor.

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