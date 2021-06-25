Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlıyor

Fas Kraliyet Havayolları (RAM), kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da ekleme kararı aldı.

25.06.2021 10:50:000
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Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlıyor

Havayolları şirketinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.

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