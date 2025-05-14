Kazancı Holding YK Başkanı Cemil Kazancı'nın yeni dönem hedefleri

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile grubun yeni dönemde büyümeye bakışını ve hedeflerini konuştuk...

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Nisan 2025 sayısından

Kazancı Holding, 5 yılda hacmini ikiye katlayacak. Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında yeni yatırımlar ve satın almalar için fırsat arayışında olan holding, rotasını belirledi. Riski dengelemek için “Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz” diyen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı CEMİL KAZANCI, 2030’a kadar 5 milyar doları aşkın yatırım yapacaklarını söylüyor.

Kazancı, 4 kıtada üretim yapan, 17 binden fazla çalışanıyla 24 ülkede faaliyet gösteren ve dünya genelinde 178 ülkeye satış gerçekleştiren global bir grup.

Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında birçok alanda fırsat arayışında olan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ