Kazancı Holding YK Başkanı Cemil Kazancı'nın yeni dönem hedefleri

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile grubun yeni dönemde büyümeye bakışını ve hedeflerini konuştuk...

14.05.2025 17:26:350
Paylaş Tweet Paylaş
Kazancı Holding YK Başkanı Cemil Kazancı'nın yeni dönem hedefleri

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Nisan 2025 sayısından

Kazancı Holding, 5 yılda hacmini ikiye katlayacak. Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında yeni yatırımlar ve satın almalar için fırsat arayışında olan holding, rotasını belirledi. Riski dengelemek için “Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz” diyen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı CEMİL KAZANCI, 2030’a kadar 5 milyar doları aşkın yatırım yapacaklarını söylüyor. 

Kazancı, 4 kıtada üretim yapan, 17 binden fazla çalışanıyla 24 ülkede faaliyet gösteren ve dünya genelinde 178 ülkeye satış gerçekleştiren global bir grup. 

Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında birçok alanda fırsat arayışında olan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trump: Putin Türkiye'de olmamı istiyor

Trump: Putin Türkiye'de olmamı istiyor

SabancıDx ve Bulutistan liderlik yolu haritasını paylaştı

SabancıDx ve Bulutistan liderlik yolu haritasını paylaştı

Çelik sanayi ile yeşil dönüşüm ekosistemi İstanbul’da buluştu

Çelik sanayi ile yeşil dönüşüm ekosistemi İstanbul’da buluştu

VFS Global, Brezilyalı CiX Citizen Experience’i satın aldı

VFS Global, Brezilyalı CiX Citizen Experience’i satın aldı

Ünlü İngiliz markası 1700 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü İngiliz markası 1700 kişiyi işten çıkaracak

BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

Yorum Yaz