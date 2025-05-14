“2030’da 10 milyar $’ı geçeriz”

Nilüfer Gözütok Ünal

[email protected]

Kazancı Holding, 5 yılda hacmini ikiye katlayacak. Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında yeni yatırımlar ve satın almalar için fırsat arayışında olan holding, rotasını tüm dünya olarak belirledi. Riski dengelemek için “Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz” diyen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı CEMİL KAZANCI, 2030’a kadar 5 milyar doları aşkın yatırım yapacaklarını söylüyor. “2 milyar doları aşkın bir FAVÖK üreteceğiz. Grup cirosunun da 9-10 milyar doları geçmesini hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Kazancı, 4 kıtada üretim yapan, 17 binden fazla çalışanıyla 24 ülkede faaliyet gösteren ve dünya genelinde 178 ülkeye satış gerçekleştiren global bir grup. Geçtiğimiz yıl 2030 vizyonunu açıklayan grup, ağırlıklı yurt dışı odaklı bir büyüme yolculuğuna çıktı. Bu kapsamda enerjideki varlığını daha geniş bir alana yaymayı ve bulunduğu alanlarda dünyada daha iddialı bir oyuncu olmayı hedefliyor. Enerji, jeneratör üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımında birçok alanda yeni yatırımlar ve satın almalar için fırsat arayışında olan Kazancı Holding, rotasını da tüm dünya olarak belirlemiş durumda. Burada en önemli kriteri ise riski dengelemek. Avrupa’nın, Asya’nın, Amerika’nın ve Afrika’nın enerjiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Mümkün olduğunca bu ihtiyaçların hepsine yanıt vermeliyiz. Stratejimize göre ülkeleri seçiyoruz. Bir ülkeye girip orada 10 bin MW kapasiteye sahip olabilirdik. Ama o riski almıyoruz. Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz” diyor. Geçtiğimiz yılı dolar bazında yüzde 10’luk ciro büyümesiyle 5,5 milyar dolarla kapatan holding, bu yıl da yine dolar bazında yüzde 10- 15’lik bir ciro büyümesi hedefliyor. Grubun gelecek 5 yıllık hedefleri de iddialı. Kazancı, “2030’a kadar 5 milyar doları aşkın bir yatırım yapacağız. Enerjide 1 milyar doların üzerinde toplamda da grup olarak 2 milyar doları aşkın bir FAVÖK üreteceğiz. Grup cirosunun da 9-10 milyar doları geçmesini hedefliyoruz” diye konuşuyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile grubun yeni dönemde büyümeye bakışını ve hedeflerini konuştuk:

Globalde başarılı şirketler yarattınız. Aksa Enerji ve Aksa Jeneratör iki global oyuncu oldu. Aslında jeneratörün daha önde olduğu bir grupken enerjideki büyümeniz hangi fırsatları değerlendirerek oldu?

1990’lı yıllarda elektrik üretimi ve santral yatırımlarına yöneldik. Ancak bizim için asıl dönüm noktası, 2015’ten itibaren hızlanan globalleşme stratejimiz oldu. Bu süreçte, enerji ihtiyacının hızla arttığı pazarlara odaklandık. Küresel piyasalardaki fırsatları hızlı analiz ederek dinamik bir iş modeli geliştirdik. Aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir finansal yapıya odaklandık. Bu sayede bugün Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri olarak termik ve yenilenebilir enerji üretimi, doğal gaz dağıtımı, elektrik dağıtımı ve ticareti, jeneratör üretimi ve satışı, elektrikli araç şarj istasyonları gibi enerji değer zincirinin tüm stratejik alanlarında varız. 4 kıtada üretim yapan, 17 binden fazla çalışanımızla 24 ülkede faaliyet gösteren ve dünya genelinde 178 ülkeye satış gerçekleştiren global bir aktörüz. Aksa Hospitality çatısı altında tarım, hayvancılık, turizm ve yeme içme alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

2023’te 5 milyar dolar ciroya ulaşmıştınız. 2024 yılı nasıl geçti? Ciroda nereye ulaştınız?

Geçtiğimiz yıl dolar bazında yüzde 10 büyüdük, ciromuz 5,5 milyar dolara ulaştı. Hem Türkiye’de hem globalde zor bir yıldı. Büyüme genelde globalden geldi. Yılın başından itibaren enerji, doğal gaz, elektrik dağıtımı, yenilenebilir enerji, jeneratör üretimi ve elektrikli araç şarj altyapısı gibi stratejik alanlarda yatırımlarımızı artırarak ilerledik. 2024 yılında yaklaşık 750 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirdik.

Bugün grup cirosunun sektörlere dağılımı nedir?

2024 itibarıyla toplam cironun yaklaşık yüzde 20’si enerji, yüzde 35’i doğal gaz dağıtım, yüzde 35’i elektrik satış ve dağıtım, yüzde 10’u ise jeneratörden geliyor. Aksa Doğalgaz, 2024 rakamlarıyla 47 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuna ve 27 ilde 11 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine ulaştı. Bu yapısıyla sektörün en büyük oyuncusu. Aksa Elektrik olarak 9 şehirde elektrik dağıtımı yapıyoruz. Aksa Jeneratör ise Türkiye’de lider, dünyada da en büyük 5 jeneratör üreticisinden biri. Geçtiğimiz yıl tarım ve turizmden de 75 milyon dolar ciro elde ettik.

Bu yıl Aksa Doğalgaz, Bursagaz ve Kayserigaz’ı satın aldı. Bu alımlar doğal gazdaki konumunuzu nasıl etkiledi?

Aksa Doğalgaz ile doğal gaz dağıtımında sektör lideriyiz. Bursagaz ve Kayserigaz’ın bünyemize katılmasıyla birlikte 29 il ve 327 ilçeye doğal gaz ulaştırmış olacağız. Pazar payımızı da yüzde 20,7’den yüzde 27,1’e çıkaracağız. Bu satın almalarla abone sayımız 7,3 milyona ulaşacak. Avrupa’nın en büyük ilk 5 doğal gaz dağıtım şirketinden birisi olacağız. Öte yandan doğal gaz sektöründeki bilgi birikimimizi yurt dışına aktarmaya yönelik görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Hedefimizde yurt dışı var. Yurt dışındaki yatırımları ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Son dönemde İspanya’da jeneratörde bir satın almanız vardı. Yine 2024’te ortak yatırımlarla Türkiye’de batarya modül, kabin, konteyner ve enerji depolama sistemleri üreteceğinizi açıklamıştınız. Başladınız mı?

Daha önce Avrupa’da büyüyeceğimizi açıklamıştık. Buna uygun olarak stratejik bir adım attık. İspanya’nın en önemli jeneratör şirketlerinden Dagartech’in büyük hissedarı olduk. Böylece Türkiye, Çin ve ABD’den sonra Avrupa’da da jeneratör üreten bir şirket olduk. AB üyesi bir ülkede bu ölçekte bir şirketi satın almak çok önemli bir operasyon. Bizi dünyada olmak istediğimiz noktaya yaklaştıran adımlardan biri bu. Batarya ve depolama teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz, bu konular da bizim stratejik hedeflerimiz arasında yerini koruyor.

Aksa Enerji ile 2030 sonuna kadar kurulu gücünüzü 3 katına çıkarma hedefiniz var. Bunun için nasıl bir yol haritanız mevcut?

Evet, kurulu gücümüzü 3 katına çıkaracağız, faaliyet alanımızı genişleteceğiz ve küresel ölçekte daha büyük bir etki yaratacağız. Enerji piyasaları çok dinamik bir dönüşüm içinde. Avrupa’nın enerji dönüşüm sürecini yakından takip ediyor, bölgesel enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji ve doğal gaz bazlı üretim alanlarında ortaya çıkan fırsatları analiz ediyoruz. Almanya dahil olmak üzere özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde uzun vadeli stratejimize uygun fırsatları her zaman takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Avrupa’da yatırım yapmayı planladığımız ilk ülkelerden biri Kuzey Makedonya oldu. Bu ülkede 1 milyar Euro’yu bulacak büyük bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Toplam 500 MW kapasiteli doğal gaza dayalı 2 enerji santrali inşası yapacağız. Doğal gaz dağıtım ağının kurulumunu ve operasyonun yürütülmesini üstleneceğiz. Mesela Orta Asya’da geçtiğimiz yıl Özbekistan’da, Talimercan’daki 430 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralimizin ilk ünitelerini 7 ay gibi rekor bir sürede devreye aldık. Özbekistan’daki kurulu gücümüzle de ülkenin en büyük enerji şirketi olduk.

Bu dönemde en çok odaklanacağınız pazar Avrupa mı olacak?

Yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlardaki hızlı büyüme dünyadaki enerji talebini üçe katlıyor. Dolayısıyla Avrupa’nın da Asya’nın da Amerika’nın da Afrika’nın da enerjiye ihtiyacı var. Biz bunu çok iyi analiz ederek mümkün olduğunca bu ihtiyaçların hepsine yanıt vermeliyiz. Stratejimize göre ülkeleri seçiyoruz. Risk dengeleri oluşturarak bir pazara giriyoruz. Bir ülkeye girip orada 10 bin MW kapasiteye sahip olabilirdik. Ama o riski almıyoruz. Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz.

Şu anda yenilenebilir enerjideki payınız nedir? Burada hangi hedeflerle ilerliyorsunuz?

2030 stratejimiz doğrultusunda Aksa Enerji çatısı altında yürüttüğümüz yenilenebilir enerji yatırımlarımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz. Mevcut 3 GW kurulu güce sahip portföyümüzde şimdilik yenilenebilir enerji santrali bulunmuyor. Burada bizim için bir dönüşüm fırsatı var. 891 MW kurulu güce sahip olacak ve Türkiye’de 10 ili kapsayan toplam 13 adet depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralinin ön lisansına sahibiz. Hızla bu yatırımları tamamlayacağız. ABD’de de yenilenebilir enerji projelerini yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz yenilenebilir enerjide çok ciddi bir kapasiteye sahip olmak. Yatırımların kademeli olarak 2026-2028 yılları arasında devreye girmesini öngörüyoruz.

Enerjide dünyada sıralamada kaçıncı olacaksınız?

Dünyada enerjide çok büyük şirketler var. Elbette biz de onların seviyesine gelmenin yanı sıra, globalde etkin bir oyuncu olmak isteriz. Öncelikli hedefimiz 2030’a kadar toplam kurulu gücümüzü yenilenebilir enerjiyle dengeli bir dağılıma ulaştırarak 3 katına çıkarmak.

2025 yılına hangi hedeflerle girdiniz? Bu yıl grup ne kadar büyür?

Bu yıl yine yüzde 10-15 gibi büyüme hedefimiz var. Doğal gazda yaptığımız satın almayla 2025’e girerken gazda çok ciddi bir büyüme sağlamış oluyoruz.

Bu yıl sizin için birinci öncelik nedir?

Birinci öncelik tabii ki sürdürülebilir büyüme ve kârlılık. Şirketler için kârlılığın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle yatırımlarımızı finanse edebilecek, kârlı sürdürülebilir büyümeyi devam ettirecek ciro artışı da gerekiyor. Bunların hepsi bir bütün, bu bütünü sağlayarak istediğimiz düzeye ulaşmak hedefimiz.

Turizm ve tarımdaki işlerinizin ölçeği nedir?

Hem yeme içme sektörümüz hem otellerimiz hem de tarım ve hayvancılık işimiz var. Bu alanlarda cirosal büyüklük olarak Türkiye’de çok istediğimiz yerde değilsek de büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde besi ve süt sağımcılığında küçük çiftlikler satın alabiliriz. Türkiye’nin büyüyen nüfusuyla burada da bir açık olduğunu görüyoruz. Et fiyatlarının makul seviyede seyretmesi için Türkiye’de üretimin artması lazım. Bunun için büyük üreticilerin girip burada oyuncu olması önemli. Turizmde de 4 otelimizle toplam 1.982 yatak kapasitemiz var. Orada da büyüyeceğiz. Fırsatları inceliyoruz.

İlginizi çeken başka yeni işler var mı?

Veri merkezlerine çok ciddi oranda jeneratör satıyoruz. Bu merkezler kurulu gücü kadar jeneratör almak zorunda. Dünyadaki dizel jeneratör ihtiyacının yüzde 25 ila 30 arası veri merkezlerinden geliyor. Dolayısıyla veri merkezi oyuncusu olmayı da araştırıyoruz. Veri merkezinin yanında depolamalı enerji alanında Çinli EVE Energy ile bir anlaşma yaptık. Onlarla burada bir yatırım planlıyoruz. Enerji depolama üretimi yapmayı amaçlıyoruz. Bu da bizim için önemli bir teknoloji yatırımı olacak.

2030 yılında planladığınız yatırımları ve beklediğiniz atılımı yaptığınızda portföy dağılımınız değişir mi?

Değişebilir. Enerji yatırımları çok hızlı gidiyor. Elektrik ve gaz dağıtımında globalde de iş yapmak için projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Asya’da ve Afrika’da elektrik ve gaz dağıtımı şirketleriyle görüşmelerimiz var. Enerji yatırımlarımız devreye girince oranlar mutlaka değişecek.

Yurt dışında büyürken kimlerle rekabet ediyorsunuz? Rakipleriniz kimler?

Genelde rakiplerimiz yurt dışındaki lokal şirketler oluyor. İhalelerle iş alıyoruz. Çünkü yatırımı biz yapıyoruz. 20-25 yıllık elektrik anlaşmaları yaparak elektrik satıyoruz. İyi fiyatı veren, hızlı yatırımı yapan işi alıyor. Makul kâr marjlarıyla çalışmayı kabul eden şirketler daha avantajlı oluyor. Biz de o mantaliteyle yürüyoruz.

Yoğun bir yatırım ajandasıyla ilerliyorsunuz? Son dönemde ne kadarlık bir yatırım hayata geçirmiş oldunuz?

Son 5 yılda 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yüzde 50’si enerjiye, geri kalan da diğer sektörlerimize yapıldı. Önümüzdeki 5 yılda da 5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız.

Yatırımların finansmanda nasıl bir yaklaşımla hareket ediyorsunuz?

Yatırım yaptığımız ülkelerde finansmanı çözerek ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızda gerekli olan finansmanın yüzde 75- 80’ini yatırım yaptığımız ülkelerde sağlıyoruz. Örneğin Kazakistan’da yaptığımız yatırım finansmanını Kazakistan’daki finansal kuruluşlardan, Afrika’da yaptığımız yatırım finansmanını yine bölgedeki finansal kuruluşlardan sağlıyoruz.

Grubu taşımak istediğiniz nokta nedir?

2030’a kadar 5 milyar doları aşkın bir yatırım yapacağız. Enerjide 1 milyar doların üzerinde, toplamda da grup olarak 2 milyar doları aşkın bir FAVÖK üreteceğiz. Grup cirosunun da 9-10 milyar doları geçmesini hedefliyoruz.



DURUMU ÇOK İYİ OKUYARAK POZİSYON ALDIK



“SATIN ALARAK PAZARA GİRMEK KOLAY” İspanya’da bir jeneratör şirketi satın almak önemliydi. Çünkü “made in EU” olarak da üretim yapmak istiyorduk. Şu anda Çin’de, Türkiye’de, Amerika’da ve Avrupa’da fabrikamız var. Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Bazı ülkeler Çin’i kabul etmiyor. Bazı ülkelerde gümrüklerden geçiş için Avrupa menşeli üretim önemli. Güney Afrika’da bir tesis kurma planımız var. Onu da bu yıl bir satın almayla hayata geçireceğiz. Satın alarak bir pazara girmek çok daha hızlı ve kolay oluyor.



“GLOBALDE HIZLI DEĞİŞİMLER OLUYOR” Globalde çok hızlı değişimler oluyor. Ama coğrafi olarak çok yayıldığımız için konjonktürel gelişmeler bizi ancak sınırlı oranda etkileyebilir. ABD bir karar alabilir ama bütün coğrafyalar bundan aynı düzeyde etkilenmez. Bizim Afrika’daki yatırımlarımızın, Asya’daki yatırımlarımızın ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarımızın bir karardan topluca etkilenmesi söz konusu olmaz. Biz tüm bu durumu çok iyi okuyarak pozisyon aldık.











KAZANCI’NIN GELECEK PLANI



Enerjide kurulu gücümüzü 3 katına çıkaracağız.

Küresel ölçekte faaliyet alanımızı da genişleteceğiz.

Doğal gaz sektöründeki bilgi birikimimizi yurt dışına aktaracağız.

Batarya ve depolama teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz.

Avrupa’nın en büyük ilk 5 doğal gaz dağıtım şirketinden birisi olacağız.

Yenilenebilir enerjide çok ciddi bir kapasiteye sahip olacağız. Yatırımlar 2026-2028 arasında devreye girecek.

Aksa Doğalgaz ile bu yıl pazar payımızı yüzde 20,7’den yüzde 27,1’e çıkaracağız.

Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde fırsatları takip ediyoruz.

Bu yıl yüzde 10-15 büyürüz. Birinci öncelik sürdürülebilir büyüme ve kârlılık.

Turizmde 1.982 yatak kapasitemiz var. Orada da büyüyeceğiz. Fırsatları inceliyoruz.

Grup cirosunun da 9-10 milyar doları geçmesini hedefliyoruz.

2030’da 2 milyar doları aşkın bir FAVÖK üreteceğiz.

Önümüzdeki 5 yılda da 5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız.







PAYLAŞIMCI BİR LİDERİM



“FİKİRLERİ ÇOK DEĞERLİ” Paylaşımcı bir liderim. Hedeflediğim karar, zaman zaman yönetim kurulundan çıkmayabilir. O çıkan kararın arkasında en fazla ben dururum. Herkesten iyi düşünürüm diye bir yaklaşımım yok. Yönetim ekibim değişik alanlarda uzmanlaşmış arkadaşlardan oluşuyor. Fikirleri çok değerli. Bazen dışarıdan eleştiriler alırım, “Masaya yumruğunuzu vurun ve halledin” denir. Ben de “Bizde öyle bir masa yok, bende de o yumruk yok” derim.



“550 SAAT UÇUŞ YAPTIM” İş koşturmaya, çalışmaya gelince örnek olmam gerekir. Türkiye’de en fazla seyahat eden ya birinci ya ikinci patronumdur. Sadece geçtiğimiz yıl 200 günüm dışarıda geçti, 550 saat uçuş yaptım. Gece uçakta uyuyorum, gündüz toplantılara gidiyorum. Bir yatırım yapılacaksa ya da bir tesis açılacaksa mutlaka yerinde incelerim. Herkesi de sahada olmaya, o havayı solumaya teşvik ederim. O şantiyelerde olalım, çalışanlarla göz göze gelelim ki oradaki problemleri çözebilelim. Yoksa buradan ahkam kesmek çok kolay. Bizim ekip gerçekten böyle çalışıyor.



“AFRİKA’DA 48 ÜLKEYE GİTTİM” Son dönemde en çok Afrika’ya gittim. Afrika’da 54 ülke var. Ben bunların 48’ine gittim. Şu ana kadar en çok etkilendiğim ülke de Madagaskar oldu. Yıllık 100 dolar kişi başı gelirle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Orada elektrik üretmek büyük bir yatırım değildi ama oraları görmek, oraya elektrik getirmek anlamlıydı.







