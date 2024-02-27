KESİD Başkanlığına Senur Akın Biçer yeniden seçildi

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneğinin (KESİD) Olağan Genel Kurulunda Senur Akın Biçer, yeniden KESİD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Biçer, tüm üyelere teşekkür ederek “Türkiye, Çin’de sonra küçük elektrikli ev aletleri sektörünün ikinci büyük ülkesi. Ülkemiz için büyük önem taşıyan sektörümüz gelişmesi ve Türkiye’nin uluslararası alanda güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğinin (KESİD) 9. Olağan Genel Kurulu 19 Şubat 2024 tarihinde CVK Park Bosphorus Otelde yapıldı. KESİD Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, 2021-2024 dönemi faaliyet raporunu sunarken “Küçük elektrikli ev aletleri sektörü ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Sahip olduğumuz potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirerek uluslararası alanda daha da güçlü bir oyuncu haline gelmesi için biz de dernek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektörümüzün genel durumunu ortaya koyacak bir rapor hazırlatıyoruz. Bu raporun sonuçlarını da önümüzdeki günlerde sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

KESİD Onursal Başkanı Bülent Durlanık da “22 yıl önce kurulan derneğimiz, sektörümüzdeki üretici ve ihracatçıların uluslararası düzeydeki rekabet gücünün geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, derneğin 2024-2027 döneminde faaliyet gösterecek yönetim kurulu için Senur Akın Biçer, Murat Kolbaşı, Mustafa Hacısalihoğlu, Rahmi Korkmaz ve Emre Gürsel’den oluşan liste, oy birliğiyle seçildi. Yapılan görev dağılımında Senur Akın Biçer, yeniden KESİD Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Yeniden başkanlık görevine layık bulunduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren KESİD Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer de “Tüm üyelerimize teşekkür ederim. Sektör temsilcilerimizin katma değeri yüksek ürünleriyle Türkiye’nin küçük elektrikli ev aletleri sektöründe uluslararası üretim merkezi haline gelmesini sağlamaya yönelik vizyonumuzla hep birlikte güzel işler başaracağız” diye konuştu.

Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren Senur Akın Biçer, SENUR Elektrik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. İSO 52. Grup Beyaz Eşya Meslek Komitesi Başkanlığının yanı sıra çeşitli derneklerde de etkin görevler üstlenen Senur Akın Biçer, evli, iki çocuk annesi ve İngilizce biliyor.