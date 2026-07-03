Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte yeni üst sınır

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon oranını duyurmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak tescillendi. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan en kritik yasal parametrelerden biri olan kıdem tazminatı tavanı da bu veriyle birlikte kuruşu kuruşuna değişti.

2026 kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu.

İşte 2026 yılının ikinci yarısı (Temmuz-Aralık) boyunca geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı tutarı.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi sınırını aşamıyor.

2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948,77 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi:

Buna göre; 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak

Bu yeni rakam, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen (emeklilik, askerlik, haklı fesih veya işten çıkarılma gibi durumlarda) tüm çalışanların yıllık alabileceği en yüksek net tazminat tutarıdır.