Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak

Bakan Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" dedi.

25.05.2022 16:59:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. TRT Haber'in haberine göre Bakan Kurum, " Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" şeklinde konuştu.

Kira artışlarına yakın takip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün bir araya geldi.

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüksek kiralara karşı önerilen ‘Hollanda modeli’ nedir? İşte Hollanda modelinin ayrıntıları...

Yüksek kiralara karşı önerilen ‘Hollanda modeli’ nedir? İşte Hollanda modelinin ayrıntıları...

İlk çeyrek büyüme beklentisi anketi: Ekonomistlerin tahmini kaç çıktı?

İlk çeyrek büyüme beklentisi anketi: Ekonomistlerin tahmini kaç çıktı?

Türkiye'de yıllık 300 bin adet konut açığı var: İstanbul'da arsa bulmak imkansız

Türkiye'de yıllık 300 bin adet konut açığı var: İstanbul'da arsa bulmak imkansız

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Belediyelerin verdiği yapı izinleri azaldı

Belediyelerin verdiği yapı izinleri azaldı

Yorum Yaz