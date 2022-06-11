Kirada zam sınırlaması Resmi Gazete'de

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışın bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte şu ifadeler yer aldı: "Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır."