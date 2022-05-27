Kiteboard ve bisiklet tutkunlarının yeni adresi

Dalaman, yeni hizmete giren kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezi ile Akyaka ve Alaçatı’ya rakip geliyor.

Muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan Sarıgerme’de binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan Hilton Dalaman, yeni hizmete giren kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezi ile bu sezon Akyaka ve Alaçatı gibi destinasyonlara rakip olacak.

Sağlıklı yaşam için Türkiye’nin en iddialı spa merkezlerinden birine sahip olan Hilton Dalaman, bisiklet, kiteboard, windsurf, seakayak gibi farklı spor olanaklarına da kapılarını açıyor.

Explore Muğla organizasyonunun kurucusu Özgür Ceylan ile başlanılan iş birliği kapsamında; uluslararası standartlarda bir kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezi hizmete açıldı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda yelken disiplinlerinde toplam madalyaların %40’ı sörf branşlarında olacak. Ülkemizin meteorolojik ve coğrafik uygunluğu bu branşları 12 ay yapmaya olanak sağlıyor. Hilton Dalaman ise bu branşlarda hem yurtiçinde hem de yurtdışında yarışlar düzenlemek adına adaylıklarını tamamlamış durumda.

Geçtiğimiz yıl bisiklet dostu otel ünvanını alan Hilton Dalaman, farklı zorluk derecelerinde oluşturulan, otel içi ve otel dışı bisiklet ve yürüyüş rotaları ile de keyifli bir alternatif sunuyor.