KİT'lerde 2024 istihdam rakamları açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor.

1.02.2025 09:40:110
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KİT'lerde 2024 istihdam rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 94 bin 624 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 94 bin 437'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 187'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 274'ü memur, 43 bin 701'i sözleşmeli, 42 bin 255'i kapsam içi işçi, 3 bin 576'sı kapsam dışı işçi, 631'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor.

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