KKM 125 milyar dolara dayandı

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

18.08.2023 10:55:350
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KKM 125 milyar dolara dayandı

Kur korumalı mevduatlarda dönüşler gerçekleşirken, büyüklüğü de artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Böylelikle KKM'de yeni rekor büyüklük izlendi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar dolar oldu.

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