Koç Holding'ten kredi notu açıklaması

Koç Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından açılanan 'Kredi Derecelendirmesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

20.11.2024 09:45:500
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Koç Holding'ten kredi notu açıklaması

Koç Holding'ten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun ‘'BB-''ye, transfer ve konvertibilite değerlendirmesinin ‘'BB''ye yükseltilmesini takiben Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uzun vadeli kredi notumuz "BB+"'ya yükseltilmiş, görünüm "durağan" olarak belirlenmiş, kısa vadeli kredi notumuz ise "B" olarak teyit edilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.




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