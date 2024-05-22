Koç Holding'ten Yapı Kredi iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Koç Holding bu sabah, First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç hisselerini alma görüşmelerine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Koç Holding: (Yapı Kredi'ye ilişkin haberler) Medyada farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

Reuters'ın haberinde First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğu iddiası yer almıştı. Koç Holding'ten KAP'a bu iddiaya ilişkin bir açıklama gelmişti. Koç Holding bu sabah konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Basın-yayın organlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak 21.05.2024 tarihli açıklamamızda özetle; konuyla ilgili ön görüşmelerin devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır.

Bu açıklama sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız.