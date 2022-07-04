Koç, yeni şirketi WAT Mobilite'yi kurdu

Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik, otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünde stratejik bir adım atarak elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek WAT Mobilite’yi kurdu.

WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Holding olarak iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kararlılıkla dönüştürmeye devam ediyoruz. Koç Topluluğu olarak elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında da stratejik bir adım attık. Bu alandaki teknoloji ve operasyon yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şirketimizi Şubat ayında kurduk. Topluluk şirketlerimizden WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik’in ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonlarını müşteri deneyimini odağa alan bütünsel bir yaklaşımla ele alacak” dedi.

WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk ise “WAT Mobilite şirketimiz ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanına giriş yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygınlaşma hedefimiz var. Bu konuda Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yatırımlarla sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şubat 2022 tarihinde kurulan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Şarj Ağı İşletmeciliği Yönetmeliği kapsamında Şarj Ağı İşletmecisi olmak üzere lisansını alan WAT Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları ve servisleri ile sürücülerin hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’ne elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Holding olarak iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kararlılıkla dönüştürmeye devam ediyoruz. Topluluk şirketlerimizden WAT; bu anlayışımızla paralel olarak elektrifikasyon alanını kendisine bir hedef olarak seçti. Şirketimiz; elektrikli araç şarj istasyonları ürün ailesinin tasarlanması, üretilmesi ve hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmete sunulması konusunda belirlenen hedeflere yönelik çalışacak. Binek araçlardan otobüslere, hafif ticari araçlardan uzun yol yük taşıma araçlarına kadar geniş kapsamda ihtiyaca hizmet edecek. Kalite ve güvenilirlik gereksinimlerinin yüksek olduğu bu cihazları ülkemizdeki kullanım koşullarına uygun olarak tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle, elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında da stratejik bir adım attık ve teknoloji ile operasyon yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şirketimizi Şubat ayında kurduk. Elektrikli araçların ülkemizdeki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu’nun bu sayede önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik’in ortaklığıyla kendi alanlarında lider dört Topluluk şirketimizin sinerjisi ile yola çıkan WAT Mobilite’nin Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’ne de elektrikli araç şarj istasyonu kurmasından büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Küresel düzeydeki elektrifikasyon dönüşümünün ülkemiz sanayisinin lokomotiflerinden olan otomotiv endüstrisine yönelik riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini belirten WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk ise şunları söyledi: “WAT olarak deneyimli Ar-Ge gücümüz, teknolojilerimiz ve üretim altyapımız ile elektrifikasyonun en önemli bileşenlerinden enerji verimli elektrik motorları, elektronik kontrol sistemleri, akıllı kontrol algoritmaları, filo yönetim yazılımları ve yapay zekâ uygulamaları geliştirmek ve pazara sunmak üzere adımlar attık. Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümündeki hedefleri, halkımız tarafından heyecan ile takip ediliyor. Bu hedeflere ulaşılması için elektrikli araç şarj cihazlarının ülkemizde yerli olarak tasarlanmasını ve üretilmesini kritik görüyoruz. Ülkemizin mühendislik birikimine, üretim altyapısına ve lojistik yönetimi kapasitesine çok güveniyoruz. Güç elektroniği ve yazılım temelli elektrikli araç şarj teknolojileri konusunda global ölçekte etki yaratmayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonu itibarı ile WAT fabrikamızda üretimine başlayacağımız şarj cihazlarının, 2023 yılı itibariyle yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracak ve geleceğe damga vuracak teknolojileri ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanına da WAT Mobilite şirketimiz ile giriş yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygınlaşma hedefimiz var. Bu konuda Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yatırımlarla sağlayacağız. WAT Mobilite olarak elektrikli araç şarj ağının yanında katma değerli servisler ile de müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza dijital dünyanın fırsatlarını sunmayı hedefliyoruz.”