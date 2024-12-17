Konut fiyatlarında reel kayıp devam ediyor

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) kasımda yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 12 oldu.

17.12.2024 10:36:060
Paylaş Tweet Paylaş
Konut fiyatlarında reel kayıp devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2024'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 29,4 arttı. Reel olarak azalış yüzde 12 oldu.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 155,4 oldu. KFE, kasımda yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 12 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, kasımda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4 ve İzmir'de yüzde 1,9 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8 ve İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ücrette cinsiyet eşitliği

Ücrette cinsiyet eşitliği

“Hedef 200 yıl sonra da var olmak”

“Hedef 200 yıl sonra da var olmak”

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Yeni ülkelere açılarak büyüyeceğiz

Hedef kalıcı liderlik

Hedef kalıcı liderlik

Alıma sert fren

Alıma sert fren

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

Yorum Yaz