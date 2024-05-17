Konutta "reel kayıp" artıyor

Konut fiyatlarında artış uzun süre sonra ilk kez Şubat ayında yıllık enflasyonun gerisine düşerek reel kayba dönerken, bu kaybın Mart ayında daha da derinleştiği izlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre konut fiyatlarında yıllık artışı Mart'ta yüzde 51,99 oldu. Böylelikle konut fiyatları artışı Mart ayındaki yıllık enflasyonun 16,5 puan gerisinde kaldı.

TCMB konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,99 arttı. Aylık artış da yüzde 1,21 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti. Böylelikle konut fiyat artışıyla yıllık enflasyon arasındaki makas 16,50 puana çıktı. Mart ayıyla birlikte Türkiye genelinde konut fiyatları metrekare başına ortalama 31 bin 884 TL'ye yükseldi.

3 büyük ildeki durum

Üç büyük il kapsamında bakıldığında İstanbul'da fiyat artış hızının yavaşladığı, bununla birlikte Ankara'da yükseldiği görülüyor.

İstanbul'da konut fiyatları Mart ayında yıllık olarak yüzde 40,4 arttı. İstanbul'da metrekare fiyatı 46 bin 12 TL oldu. Ankara'da ise fiyatlar yıllık bazda yüzde 63,9 artarak 25 bin 38 TL'ye yükseldi.

Diğer büyük il olan İzmir'de ise artış yüzde 49,5 oldu. İzmir'de Mart itibariyle ortalama metrekare fiyatı 36 bin 726 TL olarak kaydedildi.