Koza Altın'dan birleşme kararı açıklaması

Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurdu.

21.11.2024 09:57:410
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Koza Altın'dan birleşme kararı açıklaması

Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji birleşme kararı aldı. Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ birleşme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına, firmayla gerekli işlemleri yürütme ve sözleşme imzalama yetkisinin, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik'e verilmesine karar verilmiştir.

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