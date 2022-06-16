Kripto piyasası rahat bir nefes aldı

Fed'in sıkılaşma döngüsünü fiyatlayan kripto varlık piyasaları Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen rahatlatıcı açıklamaların ardından nefes aldı.

16.06.2022 09:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kripto piyasası rahat bir nefes aldı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel piyasaları rahatlatan açıklamaları kripto varlık piyasalarına da nefes aldırdı. Fed'in sıkılaşma döngüsünü fiyatlayan kripto varlık piyasaları Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamaların ardından rahatladı. Powell'ın özellikle süper hacimli faiz artışlarını dışlayan açıklamaları kripto varlık piyasalarına güven verdi.

Bu hafta 20 bin dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin, Fed kararının ardından 23 bin eşiğini test etti. Ether, Cardano ve Dogecoin'de de yukarı yönlü hareket görüldü. Fed yetkilileri faizlerin Aralık ayına kadar yüzde 3,4, 2023 sonuna kadar da yüzde 3,8’e yükseleceğini tahmin etti. Mart ayındaki tahminler sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 seviyesindeydi. 

Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları destekledi. ABD’de Borsa ve tahviller açıklama sonrası değer kazandı. Barclays ekonomistleri Fed’in gelecek ay sadece 50 baz puan faiz artıracağını öngördü. Piyasa uzmanları Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha az şahin olduğuna vurgu yaptı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Global marka olmak istiyoruz

Global marka olmak istiyoruz

Değer erozyonu

Değer erozyonu

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

Hasar bilançosu

Hasar bilançosu

Yorum Yaz