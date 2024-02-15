Kur korumalı mevduatta düşüş ivmesi yavaşladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 9 Şubat haftasında 14,8 milyar TL düşüşle 2,36 trilyon TL'ye geriledi. Böylelikle son haftaların en yavaş düşüşü kaydedildi.

Kur korumalı mevduatlarda düşüş yavaşlarken yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında sınırlı da olsa artış dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Şubat haftasında 543,3 milyon dolar azalışla 175,7 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise mevduatların 31 milyon dolar arttığı görüldü. Bu veri setine göre gerçek kişilerde döviz mevduatları 584 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerde 614 milyon dolar arttı.