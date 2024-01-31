Küresel altın talebi 2023'te rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebi 2022'ye kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 tona ulaştı.

31.01.2024 14:06:580
Paylaş Tweet Paylaş
Küresel altın talebi 2023'te rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Dünya Altın Konseyinin “Altın Talep Eğilimleri 2023” raporu yayımlandı. Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı. Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü (297,9 ton) bilgisine yer verilen raporda, dünyada devam eden çatışmalar ve ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60’ın üzerinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olmasının altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yarattığın kadar buda!

Yarattığın kadar buda!

En iyi 30 CMO'nun enflasyon sınavı

En iyi 30 CMO'nun enflasyon sınavı

Yeni satın almalara açığız

Yeni satın almalara açığız

Müthiş potansiyel

Müthiş potansiyel

Temsa"nın yeni yolu

Temsa"nın yeni yolu

Sokaktan gelen mesaj

Sokaktan gelen mesaj

Yorum Yaz