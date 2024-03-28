Küresel emlak piyasası 365 trilyon dolara ulaştı

Küresel ekonomik dalgalanmalara meydan okuyan gayrimenkul sektörü, bu yıl da gücünü korumaya devam ediyor. Piyasadaki artış, konut segmentinde jeopolitik gerilimlerle dolu bir ortamda sağlandı.

2023 yılında Precedence Research tarafından belirlenen, küresel emlak ve altyapı piyasasının 365,51 trilyon dolara ulaşmasıyla rekor bir artış kaydettiği açıklandı. Trem Global'den yapılan açıklamaya göre, Piyasadaki artış, konut segmentinde jeopolitik gerilimlerle dolu bir ortamda sağlandı.

Trem Global Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Meriç, Türkiye'nin dinamik ekonomisi ve zengin gayrimenkul seçenekleri ile yerli yatırımcılar kadar ile yabancı yatırımcılar için de cazip bir destinasyon olduğunu belirterek, "Türkiye uluslararası gayrimenkul piyasalarında bir köprü özelliği taşıyor ve rekabet avantajları artıyor." ifadesini kullandı.

2022-2023 arasında 52 farklı milletten yatırımcının Türkiye'deki yatırımlarına öncülük ettiklerini aktaran Meriç, "2024'te talebin ağırlıklı batılı ülkelerden gelmeye başladığını ekleyerek bu durumun Türkiye gayrimenkul piyasalarında çeşitlilik sağlayarak hem Türkiye ekonomisine hem de gayrimenkul sektöründeki yenilikçi yaklaşımlara zemin hazırlayacak." açıklamasında bulundu.

Bu yıl gayrimenkul sektörü için akıllı, sürdürülebilir ve çeşitli bir geleceğe doğru önemli bir dönüşüm yılı olması bekleniyor. Orta Doğu'daki turizm ve altyapı yatırımları gayrimenkul piyasasının büyümesini desteklerken, ortak yaşam alanlarının yükselişi, gayrimenkul işlemlerinde artan dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi trendler ön plana çıkıyor.

Savaşlar, doğal afetler gibi faktörler nüfus kaybına neden oldu

Suudi Arabistan'ın inşasına başladığı mega şehirleri, Dubai'nin yükselen trendi ve İstanbul'un geçen yıl dünyada en çok turist alan şehirler listesinin zirvesine oturması gibi faktörler uluslararası yatırımcıların bu ülkelere olan ilgisini her geçen gün artırıyor.

Uluslararası yatırım trendleri, gayrimenkul piyasalarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Savaşlar, doğal afetler gibi faktörler nüfus kaybına neden olurken, ekonomik fırsatlar, eğitim ve yaşam kalitesi gibi faktörler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere olan göç talebini artırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Avustralya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2024 yılında en çok göç alması beklenen ülkeler arasında yer aldı. Bu trend, göç alan ülkelerde gayrimenkul talebini artırırken, göç veren ülkelerde talebin azalmasına yol açıyor.

Türkiye, stratejik coğrafi konumu, her yıl artan turizm istatistikleri, gayrimenkul ekosistemindeki çeşitlilik ve iklim avantajları ile 2024 yılında da uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.