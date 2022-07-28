Küresel piyasalar Fed'in ardından ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının ardından pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı belirtilerek, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

İş gücü piyasasının aşırı derecede sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, "Tüketici harcamalarındaki artış, kısmen düşük harcanabilir reel gelir ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı." diye konuştu.

Powell, bazı emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen ham petrol ve diğer emtia fiyatlarında Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını kaydetti.

Para piyasalarında Powell'ın açıklamalarının ardından Eylül toplantısı için yüzde 66 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başlarken, yılın kalan toplantıları için de faiz artışlarının 25 baz puan şeklinde yapılacağı tahminleri öne çıkıyor.

Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark dün 30 baz puana kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselerek 42 baz puana çıkarken, getiri eğrisinin terse dönmüş olarak fiyatlanmayı sürdürüyor.

ABD ekonomisinde resesyona ilişkin işaretlerin takibi devam ederken, bugün açıklanacak ikinci çeyreğe ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verileri piyasalarda oynaklığı artırabilir.

Öte yandan, ülkede devam eden bilanço sezonunda şirket ve sektör bazlı ayrışmalar öne çıkmaya devam ederken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak ilk kez düşüş gösterdi.

Bugün piyasalar açılmadan önce Pfizer, piyasalar kapandıktan sonra Apple, Amazon ve Intel'in açıklayacakları bilançoların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar endeksi Fed'in kararları sonrası dün yüzde 0,7 gerileyerek 106,4'e inerken, altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 1.734 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,6 yükselişle 102,4 dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,62, Dow Jones endeksi yüzde 1,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,06 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da enerji arz probleminin bölgenin ekonomik aktivitesine zarar verebileceği endişesi güçlenirken, Rusya'dan olumsuz haber akışı da devam ediyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 avroyla rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları Fed'in politika kararları sonrasında alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesi artan belirsizlikler yükseliş eğilimini sınırlıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 artışla 2.544,12 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Dolar/TL dün yüzde 0,15 artışla 17,8868'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,8820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve 2.570 seviyelerinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH



