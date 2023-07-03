Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı: 3 Temmuz veri gündemi...

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi dünya genelinde risk iştahını artırdı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülürken, sene sonuna kadar da politika faizini yüzde 5,50-5,75 aralığına çekeceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktararak, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Geçen hafta tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 3,84'le 6 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yatay bir seyirle 1.919 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,3 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da enflasyona ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, geçen hafta açıklanan verilere göre bölgede çekirdek enflasyonun yüzde 5,4 artması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 27 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamayı etkileyebileceğini dile getirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler varlığını koruyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,5'e gerilese de genişlemeye devam ederken, Japonya'da imalat sanayi PMI 49,8 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Çin ekonomisine yönelik soru işaretlerine karşın, hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentilerin risk iştahını desteklediğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,29, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,34 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili öncesinde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 1 azalışla 25,7825'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,0330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat sanayi PMI.