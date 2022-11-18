Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 18 Kasım veri gündeminde neler var?

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.

Küresel piyasalar artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izliyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 azaldı.

İşgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine geriledi.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine ilişkin endişeler artarken, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında piyasalarda risk algısının güçlenmesinde etkili oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in yaptığı sıkılaştırmanın henüz enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi için en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara satış baskısı olarak yansırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana indi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ile 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.

Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7 azalışla 89,3 dolara inmesinin ardından, yeni günde yüzde 0,4 artışla 89,7 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da enflasyon para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai verilere göre, enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.

Enflasyondaki artışın sınırlı da olsa aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artış hızına yönelik belirsizliği artırırken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Avrupa basınında çıkan haberlerde bazı ECB yetkililerinin faiz artırım hızını 50 baz puana düşürmekten yana oldukları belirtilmişti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı pay piyasaları üzerindeki baskıyı törpülüyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 3,7 artışla beklentileri geride bırakırken, Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bölgede teknoloji hisseleri diğer sektörlerden pozitif ayrışırken, bu durumda Alibaba'nın hisse geri programı açıklaması ve Tencent Holding'in Çin'in oyunlardaki regülasyonundan sonra aldığı ilk lisans etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 3,45 gerileyerek 4.507,24 puana geriledi. Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6020'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5990'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

18.00 ABD, ekim ayı 2. el konut satışları.