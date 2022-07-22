Küresel piyasalar öncü imalat sanayi verilerine odaklandı

Resesyon ve enflasyon endişeleri varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, açıklanan makroekonomik veriler, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda artan resesyon riski sonrası veri odaklı değerlendirmeler ön plana çıkmaya devam ederken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Resesyon ve enflasyon endişeleri varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, açıklanan makroekonomik veriler, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de devam eden şirketlerin bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri aşması pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, makroekonomik verilerde ve şirketlerin gelecek dönemler için beklentilerinde görülen durgunluk işaretleri risk iştahını törpülüyor.

Dün, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de temmuzda eksi 12,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tahvil piyasalarında bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi ise belirginleşmeye devam ederek resesyon korkularını besledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 22 yıldan bu yana ilk kez 24 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark ise Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 50 baz puana indi.

Gelecek hafta yapılacak toplantıda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,99, Nasdaq endeksi yüzde 1,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gitti.

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltildiği bildirildi. ECB, beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa ekonomisi için risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını dile getirdi.

Bölge ülkeleri açısından değişen risklere göre yeni TPI'yı (Geçiş Dönemi Koruma Enstrümanı) uygulamaya alacaklarını kaydeden Lagarde, enstrümanın kullanımına ilişkin inisiyatifin sadece ECB'de olacağını söyledi.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi.

Avro/dolar paritesi, ECB'nin kararıyla değer kazanırken, şu sıralarda 1,0190 seviyesinden işlem görüyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Japonya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,4'e geriledi.

Ülkede çekirdek enflasyon yüzde 2,2'de sabit kalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 51,2'ye düştü.

Çin tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,50 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,56, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 azalışla 2.511,37 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,6 artışla 17,7143'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,73 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI.