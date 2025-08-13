Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, gümrük vergilerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler devam ediyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de verdiği bir röportajda, Fed'in eylülde 50 baz puanlık bir faiz indirimini değerlendirmesini önerdi.

Öngörülerden daha ılımlı gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in eylül toplantısında faiz indirimi yapacağına ilişkin ihtimallerinin güçlenmesiyle ABD'de New York borsasında endeksler dün rekor seviyelerden kapandı.

Analistler, Fed’e yönelik artan faiz indirimi beklentilerinin paralelinde ABD ve Çin'in yüksek gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün daha ertelemesinin piyasalardaki pozitif ivmeye katkı sağladığını belirtirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ekonomi hala ivme gösterirken ve enflasyon hala hedefin üzerinde seyrederken ılımlı şekilde kısıtlayıcı olan para politikası duruşunun şimdilik devam ettirilmesinin uygun olduğunu ifade etti.

Faiz indirimlerine yönelik beklentilerle ons altın fiyatı yükseldi

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,24'e kadar çekilirken, günü yüzde 4,29'da tamamlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyrederken, dolar endeksi de yakından takip ediliyor. Dün sınırlı düşüş kaydederek 98,1 seviyesine inen dolar endeksi, güne 98'den başladı.

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalmasıyla altının fiyatını destekledi. Haftaya değer kaybıyla giren altının ons fiyatında dün ve bugün toparlanma izleniyor. Altının ons fiyatı dünü yüzde 0,2 artışla 3 bin 348 dolardan kapatırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 351 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirerek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 65,8 dolarda işlem görüyor.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısında bulunduğu şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile görüşmesi sonrası yüzde 5,5 değer kazandı.

Alphabet'in hisseleri de yapay zeka girişimi Perplexity AI'nın Google'ın Chrome tarayıcısını satın almak için 34,5 milyar dolarlık teklifte bulunduğuna dair haberlerin ardından yüzde 1,3 yükseldi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazanırken her iki endeks de kapanışta rekor seviyeye ulaştı. Dow Jones endeksi de yüzde 1,10 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç yükseldi

Avrupa borsaları dün Almanya hariç alış ağırlıklı seyrederken, ABD'de beklentilerden ılımlı gelen enflasyon ile Fed'in faiz indirimine yönelik artan beklentiler bölge piyasalarında etkili olurken, ABD'nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği ihtimalleri de risk iştahını destekledi.

Makroekonomik veri tarafında Avrupa’da gözler bugün Almanya’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, piyasa beklentilerine göre ülkede TÜFE’nin temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2 artması öngörülüyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de nisan-haziran döneminde işsizlik yüzde 4,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ağustosta 25,1'e, Almanya'da 34,7'ye geriledi.

Analistler, Almanya'da açıklanan makroekonomik verilerin ülkede resesyon olabileceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalara paralel olarak Asya borsalarında da risk iştahının artığı görülürken, ABD ile Çin arasındaki 90 günlük tarife erteleme kararı ve Fed'e yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ticaret tarafında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, ABD ticaret yetkililerinin önümüzdeki iki veya üç ay içinde Çinli mevkidaşlarıyla tekrar bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin geleceğini görüşeceklerini söyledi.

Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre, ülkede temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 yükselerek öngörüleri aştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın 43.451,46 puanla rekor seviyeyi gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, 3.688,63 puanla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

BIST 100 endeksi düşüşle kapandı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 10.954,50 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.341,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,7260'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,7520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.