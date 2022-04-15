Küresel piyasalarda tatil havası var

ABD'de enflasyon endişesini besleyen makroekonomik verilerle karışık bir seyir izlerken, ABD ve Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu yeni günde Asya piyasaları da sakin seyrediyor.

Küresel piyasalarda, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, ithalat mallarının ABD'deki enflasyonu beklenenden daha yüksek oranda besliyor olabileceğini göstermesi tahvil piyasalarında satış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi iki günlük düşüşün ardından artışa geçerek Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,83'e tırmandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de şahin yönlendirmelerine devam ederken, tahvil piyasalarında Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktı.

ABD'de şirketler ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, ülkenin büyük bankalarının finansal sonuçları ilk çeyrekte net karlarının azaldığını ortaya koydu. Bu yılın ilk çeyreğinde Goldman Sachs'ın net karı yüzde 42, Morgan Stanley'in yüzde 11, Wells Fargo'nun 21 ve Citigroup'un yüzde 46 azaldı.

Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği endişesinin güçlenmesi de piyasalarda risk iştahını azaltan unsurların başında geliyor.

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna’ya ait 2 helikopterin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar da uygulamaya alınmaya devam ederken, İngiliz hükümeti, Rus oligark Roman Abramovich'e yakın 2 Rus oligark Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in 10 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulduğunu bildirdi.

Savaşın şiddetlenerek petrol arzında aksaklıklara neden olabileceği endişesiyle artış eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,3 değer kazancıyla 110,9 dolara çıktı.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler dahilinde faiz oranlarında değişime gitmezken, tahvil alımlarını sona erdirme planını doğruladı.

Varlık Satın Alma Programı kapsamında alımlarının nisanda aylık 40 milyar avro, mayısta aylık 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olarak devam ettirileceği belirtilen açıklamada, 3. çeyrekte varlık alımlarının sona erdirileceği kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının "kademeli" ve "yavaş" olarak artırılacağı belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise, enflasyonun, enerji fiyatlarının artması nedeniyle yüksek seyretmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Faiz oranlarının ne zaman artmaya başlayacağına ilişkin net bir zaman çerçevesinin olmadığını kaydeden Lagarde, teşviklerin sona ermesinin ardından belki haftalar, belki de aylar sonra artışın başlayabileceğini bildirdi.

Dün, ABD borsasında satışlar etkisini artırmadan önce kapanan pay piyasalarında, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,72 değer kazandı.

Asya tarafında, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü toplantısında sürpriz şekilde önemli politika faizlerinden 1 yıllık borç verme oranı ve zorunlu karşılık oranlarında değişime gitmedi.

Çin'in zorunlu karşılık oranlarını yakında azaltacağı ifade edilirken, söz konusu durum pay piyasalarındaki satış baskısını törpüledi.

Dolar/yen paritesi ise ABD'de artan enflasyon endişesiyle yeni günde de yükselişini sürdürerek son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 126,56 seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 126,4 seviyesinde dengelendi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 14'te bıraktı.

Karar sonrası alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 14,6124’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle özellikle döviz kuru ve tahvil piyasalarında sakin bir seyir izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı konut satışları

10.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı.