Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başlarken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması fiyatlamaları zorlaştırırken, hafta boyunca teknoloji şirketlerinde artan oynaklık dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, buna karşın güçlü ekonomik aktivitenin şirket karlılıklarını destekleyebileceği düşüncesinin öne çıktığını söyledi.

Teknoloji hisselerindeki oynaklığın piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, açıklanacak şirket finansal sonuçlarıyla hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti. Bu hafta Nvidia, Wallmart, Home Depot, BHP Group ve Rio Tinto'nun açıklanacak finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydederek, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29'da bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 104,2 seviyesinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,3 artışla 2 bin 19 dolardan başladı.

Petrol fiyatlarında ise talep görünümüne ilişkin endişelerin, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin etkisini kısmen dengelemesiyle, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 82,3 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,82, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti. Bugün ABD'de spot piyasalarda tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir hakim olurken, bu hafta gözler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, geçen hafta bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini anımsatarak, perşembe günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,4 gerilemesi beklenirken, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış kaydedeceği öngörülüyor.

Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu veri sonrası fiyatlamalarda değişiklik olabileceğini de hatırlattı.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, yeni yıl tatili sonrası ilk işlem gününde Çin pay piyasalarındaki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, söz konusu yükselişte Çin'in turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin etkili olduğunu belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 500 milyar yuan (69,51 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli borç verme faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 2,5'te sabit bıraktı. Ayrıca, dün Çin Başbakanı Li Çiang, ülkenin ekonomiye olan güvenini artırmak için "pragmatik ve güçlü" eylem çağrısında bulundu.

Bu arada, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin, 38 bin 916 puan ile 1989'da test ettiği en yüksek seviyeye yakın seyretmesi dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artış kaydetti.

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.306,34 puana taşırken, bu hafta TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,8630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı kısa vadeli borç istatistikleri

10.00 Türkiye, 4. çeyrek işgücü istatistikleri.