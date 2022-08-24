Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artması ile hafta başından bu yana hakim olan negatif seyir devam ediyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artması ile hafta başından bu yana hakim olan negatif seyir devam ediyor.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitenin güç kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Bu durum resesyon tehdidini güçlendirirken, enflasyon endişelerinin de hakimiyetini koruması ile gözler merkez bankalarının alacağı aksiyonlara ve Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.

Sempozyum öncesi açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun; Fed ve finansal piyasaların enflasyon baskısını küçümsemek olduğunu söyledi. Enflasyonu önlemek için beklenenden daha agresif faiz artışlarına ihtiyaç duyulduğunu savunan Kashkari, politika faizinin gelecek yıl sonuna kadar 2 puan daha artırılması gerekeceğini ifade etti.

Halihazırda, para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayı toplantısında 50 ve 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 50 ile eşitlenmiş durumda...

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de imalat sanayi PMI, ağustosta 51,3 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı dönemde PMI, hizmet sektöründe 44,1 ile 27 ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede yeni konut satışları da temmuzda aylık yüzde 12,6 azalarak 511 bin ile Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ekonomik faaliyetteki daralmanın sürdüğüne işaret eden verilerin ardından dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. Dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, 108,6 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 3,08 ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,04'te dengelendi.

Avrupa tarafında dün açıklanan imalat sanayi PMI verileri, Almanya, Fransa ve İngiltere'de daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Bu paralelde Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI ağustosta 49,7'ye gerileyerek 26 ayın en düşük seviyesini görürken, hizmet sektörü PMI da 1 puanlık gerilemeyle 50,2'ye indi.

Söz konusu veriler, bölgede resesyon korkularını tetiklerken, risk iştahındaki azalışla İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün 0,99 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1'in altındaki hareketine devam ediyor.

Asya tarafında tedarik zinciri problemlerini tetikleyen elektrik kesintileri ekonomilere yönelik kaygıları artırdı. Bu durum karşısında Çinli yetkililer güneş enerjisine yönelik yatırımları teşvik etmek için harekete geçerken, Japonya'nın da yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi ve inşası için çağrı yapmayı planladığı bildirildi. Öte yandan dün Japonya'da açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri de ekonominin güç kaybettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Asya borsaları yeni güne kayıplarla başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 geriledi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,93 artarak 3.121,52 puan ile kapanış rekoru tazeledi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.131,56 puana taşıdı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2'lik artışla 18,1125'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1240'tan işlem görüyor.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aksiyonları sonrası tahvile olan yönelim ve bankacılık sektöründe alımların güçlenmesi ile pozitif ayrıştığını söyledi.

Yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu kapsamda Jackson Hole EKonomi Politikaları Sempozyumu öncesi temkinli seyrin sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları.