Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde olacak

ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyeceğine dair kuvvetlenen öngörüler piyasalarda risk iştahını artırıyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyunca açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, para piyasalarında Fed'in faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalardaki değişim dikkati çekiyor.

Geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de özel sektör istihdamı ise ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in yol haritasına yönelik netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

İstihdam verileri sonrası Fed'in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimali arttı.

Fed'in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu. Para piyasalarında Fed'in bu yıl toplamda 75 baz puan faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.