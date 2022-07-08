Küresel ticaret yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde 7,7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. UNCTAD, temmuz ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.

Raporda, mal ve hizmet ticaretini kapsayan küresel ticaret değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7,7 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Küresel ticaret değerinin yılın ilk çeyreğinde 2021'in son çeyreğine kıyasla ise yaklaşık 250 milyon dolarlık artış gösterdiği belirtilen raporda, ticaret hacimlerinin düşük bir oranda arttığı, yükselen emtia fiyatlarının bu dönemde yaşanan artışı desteklediği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaş uluslararası ticareti etkilemeye başlıyor

Raporda, ticaretteki büyümenin 2022'nin ikinci çeyreğinde yavaşlamaya devam ettiğine dikkat çekilerek, "Ukrayna'daki savaş, büyük ölçüde fiyatlardaki artışlar yoluyla uluslararası ticareti etkilemeye başlıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Uluslararası ticaretteki olumlu eğilimin sıkılaşma politikaları ve jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle yakında sona erebileceğine işaret edilen raporda, artan faiz oranlarının ve ekonomik teşvik paketlerinin sona ermesinin 2022'nin geri kalanında ticaret hacimleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı vurgulandı.

Raporda, emtia fiyatlarındaki oynaklık ile jeopolitik faktörlerin de ticarette belirsizlik oluşturmaya devam edeceği aktarıldı. Yavaşlayan ekonomik büyüme ve Ukrayna'daki savaşın umutları azalttığı vurgulanan raporda, savaşın uluslararası enerji ve birincil emtia fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturarak uluslararası ticareti etkilediği belirtildi.

Ticaretteki büyüme ilk çeyrekte tüm coğrafi bölgelerde güçlü

Yılın ilk çeyreğinde ticaretteki büyümenin tüm coğrafi bölgelerde güçlü olduğuna dikkat çekilen raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde nispeten düşük kaldığı kaydedildi. Raporda, emtia fiyatları arttıkça emtia ihracatı yapan bölgelerde ihracat artışının genel olarak daha güçlü seyrettiği bildirildi.

Mal ticaretinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artışla 6,1 trilyon dolara ulaştığı belirtilen raporda, hizmet ticaretinin ise yaklaşık yüzde 22 artışla 1,6 trilyon dolara çıktığı bilgisine yer verildi. Raporda, çoğu ekonomik sektörde 2022'nin ilk çeyreğinde ticaret değerlerinde yıldan yıla önemli artışlar görüldüğü ifade edildi.