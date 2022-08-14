Kuşadası Körfezi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

14.08.2022 13:55:000
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Kuşadası Körfezi’nde 5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

AFAD olarak depremin meydana gelmesinin ardından hemen kent genelindeki yetkililerle telefonla görüştüklerini dile getiren Muhcı, "Şu ana kadar bize olumsuz bir ihbar gelmedi." diye konuştu.

Depremin merkez üstü Kuşadası Körfezi ve çevresinde de bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.

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