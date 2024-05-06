Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu

Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda... Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arzda toplamda 3 milyon 494 bin 775 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

6.05.2024 15:02:460
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Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu

Bugün KAP'a yapılan bildirimde Lila Kağıt Halka arzıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI

30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

Halka arz sonucunda 37,39 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 90.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 30.000.000 TL olmak üzere toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 3.573.719 yatırımcıdan halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli payların 2,7 katına denk gelen 325.757.306 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi

Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,1 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam

84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

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