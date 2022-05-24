Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdi

Doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılayan Litvanya, Rusya'dan elektrik alımını da kesti.

24.05.2022 09:19:000
Paylaş Tweet Paylaş
Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdi

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk" açıklamasını yaptı.

Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatı tamamen sona erdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti. Litvanya, doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor. Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor. Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları azaldı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları azaldı

Bankaların 'donuk alacak' eşiği yükseltildi

Bankaların 'donuk alacak' eşiği yükseltildi

Konut finansman paketlerine yoğun ilgi

Konut finansman paketlerine yoğun ilgi

Dolar 16 TL seviyesini aştı

Dolar 16 TL seviyesini aştı

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdi

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdi

IMF Başkanı Georgieva: Düşünülemeyeni düşünün

IMF Başkanı Georgieva: Düşünülemeyeni düşünün

Yorum Yaz