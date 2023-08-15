Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Londra Borsası'nda OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapılacağına ilişkin "sahte" basın açıklama yayımlandı. LSE Sözcüsü, bildirim üzerine açıklamanın kaldırıldığını söyledi.

15.08.2023 13:12:380
Paylaş Tweet Paylaş
Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Londra Borsası'nın (LSE) internet sitesinde, ABD merkezli bir şirketin yapay zeka robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketine bir milyar dolar yatırım yapacağına ilişkin yayımlanan basın açıklaması, sahte olduğunun anlaşılması üzerine kaldırıldı.

New York merkezli Ripplewood şirketinin ChatGPT için bir milyar dolarlık yatırım planladığına ilişkin açıklamanın finansal haberler sağlayıcısı Alman EQS tarafından yayımlanmasının ardından LSE'nin internet sitesinde basın açıklamaları bölümünde de yer aldı.

LSE sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "LSE internet sitesinde ve diğer haber platformlarında hatalı olma olasılığı bulunan bir basın bülteninin bulunduğu konusunda bilgilendirildik. Bu basın açıklaması haber kaynağı ortaklarımızın birinden geldi ve onların bildirimi üzerine internet sitemizden kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, Ripplewood, şirket adına yapılan sahte basın açıklamasının araştırılması için avukatlarını görevlendirdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Martin'den Türkiye ekonomisi için 8 öneri

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Martin'den Türkiye ekonomisi için 8 öneri

Düşüş trendi sona erdi: Konut satışı temmuzda arttı

Düşüş trendi sona erdi: Konut satışı temmuzda arttı

Bir yılda İstanbul'un 3'te biri kadar deniz buzu eridi

Bir yılda İstanbul'un 3'te biri kadar deniz buzu eridi

Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Yorum Yaz