L’Oréal Grup'ta yeni atama: 25 Avrupa ülkesini yönetecek

L’Oréal Grup, Türk yöneticilere global sorumluluklar vermeye devam ediyor. 2021 yılında L’Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen doğrudan L’Oréal’in genel merkezi Paris’e bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak atandı. Gökçen, 1 Eylül itibariyle 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgede L’Oréal’in en büyük bölümü olan tüketici ürünleri bölümünü yönetecek.

2000 yılında adım attığı L’Oréal’in çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde üstlendiği pazarlama, marka geliştirme, satış, kurumsal iletişim, dijital direktörlük, iş birimi genel müdürlükleri gibi roller üstlenen Sinem Sandıkçı Gökçen, son dört yıldır L’Oréal Türkiye’ye “Önce insan, sonra iş, her zaman anlam” mottosu ile liderlik ediyordu. Gökçen, yeni nesil bir Tekno-Güzellik şirketi olma yolunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çeşitlilik & kapsayıcılık, anlamlı markalar gibi şirketin stratejik önceliklerine yön veriyor.

Gökçen'in liderliğinde L'Oréal Türkiye yaptığı stratejik atılımlarla cirosunu ve pazar payını önemli ölçüde artırdı ve Türkiye’nin grup içindeki konumunu güçlendirdi. Gökçen ayrıca sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de şirkete katkılar sağladı.