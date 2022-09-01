Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

1.09.2022 11:39:000
Paylaş Tweet Paylaş
Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı.

Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Av yasağı bitiyor: Balıkçılar halat çözdü

Av yasağı bitiyor: Balıkçılar halat çözdü

Nef Vakfı düzenledi: Zafer Maratonu 6 gün sürecek

Nef Vakfı düzenledi: Zafer Maratonu 6 gün sürecek

UPT’den, UPTION Kart ile güvenle harcama imkânı

UPT’den, UPTION Kart ile güvenle harcama imkânı

Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi: Bu yıl yüzde 5 aşılabilir

Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi: Bu yıl yüzde 5 aşılabilir

Türkiye OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

Türkiye OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

THY uçuş ekibini büyütüyor: 1100 pilot alınacak

THY uçuş ekibini büyütüyor: 1100 pilot alınacak

Yorum Yaz