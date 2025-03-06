Lüks seyahat sevenlere Türkiye çağrısı

40 farklı ülkeden yaklaşık 200 lüks seyahat yöneticisinin katılacağı etkinlikte dünyanın en önemli lüks seyahat alıcıları ve yöneticileri bir araya gelerek Türkiye’nin lüks seyahat destinasyonları konusunda bilgi sahibi olacak.

Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı ve Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann liderliğinde düzenlenen Luxin Türkiye etkinliği 11 yıldır yapılıyor. Pandemi sebebiyle ara verilen etkinliğin bu yıl 8.si düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanından lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey katılım bekleniyor. Türkiye’den seçkin otellerin katılımcı olarak bulunacağı etkinlik, başta İzmir ve Kapadokya olmak üzere İstanbul dışındaki lüks destinasyonların da tanıtımını yapacak.

Türkiye’de lüks destinasyon tanıtımı misyonunu üstlenen en büyük etkinliklerden olan Luxin Türkiye, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann tarafından düzenleniyor.

2019 yılında kişi başı harcama miktarı 670 Amerikan Doları iken bu rakam 2022’de 820 Amerikan Doları’na, 2023’te ise 900 Amerikan Doları’na kadar yükselmiş durumda. Türkiye’nin 2033 yılında turizm gelir beklentisi 135 milyar Amerikan Doları olarak düşünülüyor. Luxin Türkiye paydaşlarından alınan geri bildirimlere göre organizasyonun Türkiye turizm gelirlerine yıllık katkısı 200 milyon USD, şimdiye kadarki toplam katkısı ise 1 milyar 200 milyon USD olduğu düşünülüyor.

Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı Adviye Bergemann etkinliği “Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması misyonu ile hayata geçirdiğimiz Luxin Türkiye, dünyadaki en çok lüks seyahat satın alımını yapan acentelerini, Türkiye’nin en lüks seyahat deneyimleriyle buluşturan bir organizasyondur. Luxin Türkiye, içerik, nitelik, program kalitesi, katılımcı otel seçimi, katılan ülke ve acente sayısı göz önüne alındığında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki öncü, lüks seyahat etkinliği olma özelliğini taşımasının yanı sıra destinasyon odaklı ender organizasyonlardandır. Ülkemizin tarih, kültür, gastronomi, doğal güzellik gibi zenginliklerinin tanıtılması ve lüks turizm payından hak ettiği payı alabilmesi için düzenlenmektedir.” olarak anlattı.

Bergemann “2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmaktır. Bu 90 milyon turist ve 100 milyar USD turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5'ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5'tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye'deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır.” diye devam etti.