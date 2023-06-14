Manchester United hisselerine satış dopingi!

Manchester United hisseleri, kulübün Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'ye yaklaşık 6,3 milyar dolara satıldığına ilişkin haberlerin ardından son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Manchester United kulübünün hisseleri, Katarlı iş insanına 6,3 milyar dolara satıldığı haberleriyle 23,17 dolara kadar yükseldi.

Katarlı gazete Al-Watan'ın, iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'nin kulübü satın alacağına ilişkin sosyal medya paylaşımı ve sonrasında çıkan haberlerin ardından Manchester United'ın hisseleri yükselişe geçti.

New York borsasında işlem gören kulübün hisseleri, 23,17 dolara kadar çıkarak 13 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Manchester United hisseleri, TSİ 21.13 itibarıyla 22,71 dolardan işlem gördü.

İngiliz futbol kulübünün Katar'a satışının yaklaşık 6,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Daha önce kulübün satışı için yaklaşık 7,5 milyar dolar talep edildiği ifade edilmişti.